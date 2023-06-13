Певец Прохор Шаляпин отказался считать Аллу Пугачеву великой артисткой

Шаляпин не стал отрицать, что Пугачева является яркой фигурой российского шоу-бизнеса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певец Прохор Шаляпин в беседе с KP.RU заявил, что не считает Аллу Пугачеву великой артисткой, назвав великими людей, меняющих ход истории.

«Все говорят, мол, Алла Пугачева - великая. Нет. Я не считаю ее великой. Великие люди, на мой взгляд, те, кто на передовой защищают честь России. Великие люди - это наши полководцы, которые меняют ход истории», - заявил он, не став при этом отрицать, что Алла Пугачева является яркой фигурой российского шоу-бизнеса.

Шаляпин также считает, что живущие сегодня эстрадные артисты не будут интересны потомкам, а их «будут интересны истории личного момента: кто с кем жил, кто кого облапошил, сколько мужей имела какая-то певица». По его мнению, творчество Аллы Пугачевой интересно не будет.

Напомним, ранее Музыкант, поэт, создатель группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов заявил, что Алла Пугачева превратилась «из небесного создания в хабалку».