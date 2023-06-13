Минобороны: ВСУ потеряли до 275 бойцов и четыре танка на Южно-Донецком направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ в зоне проведения СВО Фото: REUTERS

Министерство обороны России в своей ежедневной сводке от 13 июня сообщило о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на четырех направлениях в зоне проведения специальной военной операции.

На Южно-Донецком направлении Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили до 275 бойцов ВСУ, а также четыре танка противника. Официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков также сообщил об уничтожении 15 боевых бронемашин, 8 автомобилей и гаубицы "Мста-Б".

На Херсонском направлении потери украинских сил составили до 30 военных, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

На Краснолиманском направлении российские военные за сутки уничтожило до 60 бойцов ВСУ, самоходку "Гвоздика", 2 боевые бронемашины, 4 автомобиля и 2 гаубицы Д-20 и Д-30.

На Купянском направлении в районе населенного пункта Тимковка Харьковской области в течение суток было уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, а также гаубица Д-20.

Ранее военкор KP.RU Дмитрий Стешин рассказал о провале ВСУ на "Веремьевском выступе", а военный эксперт Дмитрий Дрозденко в эфире Радио "Комсомольская правда" объяснил, почему ВСУ предпочитают атаковать именно ночью.