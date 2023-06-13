Полковник США Макгрегор: Россия освободит Одессу и Харьков после поражения ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что после провала ВСУ в наступлении российская армия может освободить Одессу и Харьков.

“Весенняя, а теперь и летняя наступательная операция Украины остановилась, если и вовсе не закончилась поражением”, — отметил военный в статье для The American Conservative.

Он отметил, что ВСУ не выдержат контратаки российской армии, а вероятность “агрессивного” ответа со стороны России, в текущих условиях, “достаточно высока”.

Ранее бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак предупредил командование ВСУ, что ответный удар российской армии представляет для них огромную угрозу, гораздо большую, чем линия обороны. По мнению военного, Киев совершил ошибку, отправив значительные резервы на штурм линии обороны российской армии в Запорожской области, не допуская возможный контрудар со стороны ВС РФ.

Обозреватель издания Die Welt Иоганн Альтхаус отмечал, что украинская армия в ходе конфликта повторяет ошибки вермахта перед Курской битвой. По его словам, текущая ситуация похожа на битву на курской дуге в 1943-м. Как и в середине Великой Отечественной войны, Зеленский, уступая в техническом оснащении, планирует провести наступление в нескольких направлениях, забывая про неизбежный контрудар, и поэтому предстоящее наступление ВСУ ждет такой же итог – поражение.