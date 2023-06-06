Гладков заявил, что в Белгородской области и в Новой Таволжанке нет бойцов ВСУ

Гладков заверил, что противника на территории Белгородской области нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории региона, в том числе в Новой Таволжанке, в данный момент нет украинских вооруженных формирований.

"Сегодня противника на территории Белгородской области нет. Много спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет. Много инсинуаций, каждый пытается решить свои личные проблемы, комментируя нашу ситуацию, прикладываясь к ней, пытаясь увеличить уровень своей аудитории", — сказал Гладков в своем телеграм-канале.

Напомним, несколькими днями ранее Гладков сообщал, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла в село Новая Таволжанка в Белгородской области.

Позже Минобороны России подтвердило факт проникновения украинских диверсантов в Новую Таволжанку, добавив, что подразделениями прикрытия государственной границы ЗВО и пограничной службы ФСБ России нанесен артиллерийский удар по украинским боевикам, благодаря чему их вытеснили за пределы России.

Сайт KP.RU рассказывал, что стоит за очередной атакой группы диверсантов, ворвавшейся в Белгородскую область и требовавшей встречу в храме в Новой Таволжанке, как перехват радиопереговоров раскрыл, что в составе ДРГ были наемники из США и Польши и как журналисты “Комсомольской правды” попали под обстрел украинской артиллерии.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Украине кранты при всех раскладах (подробнее)