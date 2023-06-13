Путин подписал закон о захоронении добровольцев спецоперации на воинских кладбищах Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий хоронить участников добровольческих формирований на воинских кладбищах. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 13 июня.

Поправки были внесены в федеральный закон «О погребении и похоронном деле». Изменения распространяются на похороны добровольцев специальной военной операции, а также тех, кто заключил контракт с организациями, которые оказывают содействие Вооруженным силам Российской Федерации.

Согласно закону, власти будут обязаны наносить на воинские захоронения надписи с информацией о подвиге погибших защитников Отечества. Также такие таблички могут содержать QR-коды, в которых будет представлены более подробные сведения о героях и событиях, в которых они участвовали.

Напомним, ранее закон о захоронении добровольцев на воинских кладбищах поддержал Совет Федерации России.

Сайт KP.RU писал о том, что ранее Путин поручил обеспечить всем участникам специальной военной операции гарантированные отпуска сроком на 14 суток. Выдавать их должны стабильно каждые полгода.