Путин заявил, что Россия думает над выходом из зерновой сделки

Путин задумался о выходе из зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Россия задумывается о выходе из зерновой сделки. Такое заявление российский лидер сделал на встрече с военными корреспондентами 13 июня.

"Тем более, что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников", - отметил Путин.

Ранее Путин в ответ на вопрос военкора "Комсомольской правды" Дмитрия Стешина сказал, что Россия согласилась на участие в сделке по зерну не ради Украины, а ради беднейших стран мира.

Напомним, действие текущего соглашения по зерновой сделке рассчитано до 17 июля включительно. Заместитель иностранных дел РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что новое соглашение будет приниматься исключительно с учетом интересов Москвы.