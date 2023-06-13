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НовостиПолитика13 июня 2023 16:59

Путин: бронемашины Bradley и танки Leopard прекрасно горят, как и предполагалось

Внутри вражеской техники срабатывают боекомплекты
Дарья ЧИПУРНАЯ
Германские танки оказались не такими неуязвимыми, как о них говорили

Германские танки оказались не такими неуязвимыми, как о них говорили

Фото: REUTERS

Американские боевые машины пехоты Bradley и немецкие танки Leopard "прекрасно горят" в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник, 13 июня.

"Прекрасно горят, как мы и предполагали, и Bradley, и Leopard", - сказал Путин, отметив, что внутри вражеских танков срабатывают боекомплекты, от чего техника "разлетается в разные стороны".

Ранее сайт KP.RU писал о фатальном изъяне немецких танков Leopard, от чего забили тревогу на Западе.