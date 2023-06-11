Германские танки снова горят в донецких и запорожских степях. Фото: Минобороны РФ

ЗАПАД ПРИЗНАЕТ

За время украинского наступления наши танкисты и противотанкисты, артиллеристы и летчики намолотили уже под дюжину немецких Leopard (Леопард). Эх, фаш… германские танки снова горят в донецких и запорожских степях. Эти потери ВСУ официально подтвердило Минобороны РФ. А чтобы никто не вякнул, что это фейк, еще и показало подбитые немецкие «кошки» на своем сайте.

Запад тоже признает достоверность стального погрома: «На Запорожском направлении ВСУ несут большие потери, в том числе и в западной военной технике. Этим всерьез обеспокоились многие страны Запада», - заявил в эфире CNN американский военный обозреватель Фред Плейтген.

Ему вторит бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен: «Зеленский, посетивший подконтрольную Киеву территорию Херсонской области, получил новость, которую не хотел слышать - о больших потерях и неудачах украинских войск при попытках наступления на регион».

В общем, оплеуха получилась звонкой и болезненной. Тем более, что Запад денно и нощно стращал нас супер-пупер танками, а киевские вояки радостно врезали гопака при появлении тех же "Леопардов" в их боевых порядках и обещали «перемогу над москалями».

ЖДЕМ В ТЫЛУ

Уже в первом бою с «немцами» нашим парням ну очень хотелось «затрофеить» их. И тут есть не только чисто военный, но и… финансовый стимул: один из российских губернаторов пообещал своим землякам-танкистам 3 млн. рублей за «добычу». Минобороны пообещало «накинуть» еще миллион. Но уже при условии, что захваченная германская машина выйдет с поля боя своим ходом.

Пока добыть ее в таком состоянии пока не удалось: когда наши танкисты пытались подкрасться к покалеченному "Леопарду", украинцы добили его из пушек. А это явный признак того, что он на особом счету.

Во-первых, поражение "Леопарда" россиянами «подрывает его имидж» на мировом рынке (Берлин называет его одним из лучших в мире).

Во-вторых, немцы строжайшим образом предупредили украинцев: ни один Леопард не должен попасть в руки русских - там полно секретных узлов, механизмов и систем.

Сообщения, что часть брошенных на поле боя "Леопардов" россияне оттаскивают в тыл уже появились. Официальных подтверждений этому пока нет, но рано или поздно это все-таки случится. И вот тогда наши конструкторы разберут трофеи по винтику.

ТАНК ЦЕНОЙ ПОЛМИЛЛИАРДА

А что уже известно про этих немецких кошек? Спасибо нашим разведчикам, уже немало. Вместе с ними приглашаю вас на экскурсию по немецкому танку Leopard 2A6 (он тоже оказался в числе подбитых в поле под Запорожьем).

Начнем с истории: первый Leopard Бундесвер получил в далеком 1965 году. И последние 50 с лишним лет его модернизируют и модернизируют. Сегодня Leopard 2 - самый массовый танком третьего поколения. Он стоит на вооружении армий более 20 стран. В том числе и уже на Украине - последняя модификация Leopard 2A6.

Официально у Украины их плюс-минус 60 штук (два батальона по 30 танков в каждом). Это заявил недавно украинский министр обороны Алексей Резников. По его словам, танки приехали из Германии, Польши, Нидерландов, Швеции, Португалии, Испании и Канады. 12 из них мы уже подбили за три дня украинского наступления - это данные от Сергея Шойгу.

А вот по неофициальным данным немецких кошек на Украине чуть ли не в 5 раз больше - 300 штук.

Стоит один такой танк - $6,7 млн (554 миллиона рублей). Вот и считаете сколько запад тратит на поставки, и во что уже обошлась потеря 12 машин.

Что из себя представляет этот монстр:

- пушка 120 мм

- Классическая компоновка: отделение управления – впереди, за ним – боевое, а в корме – моторно-трансмиссионное.

- Экипаж: механик-водитель, наводчик, заряжающий и командир.

- Боеукладки - в забашенной нише, и у ног мехвода (19 выстрелов).

ЧЕМ И КАК БИТЬ

А что у Леопарда со слабыми местами?

Самое главное - относительно слабая защищенность боекомплекта. Как выяснилось, Турция потеряла в Сирии несколько танков именно из-за подрыва боеукладки (основная ее часть находится спереди слева - а с бортов у танка довольно слабая защита - она пробивается одним удачным выстрелом даже немного устаревшим советским ПТРК «Фагот»).

А у нас сейчас, кроме "Фаготов", на вооружении находятся более прогрессивные ПТРК - "Корнет" и "Метис-М". А по «башке» их успешно были ракетой «Вихрь» наши ударные вертолеты Ка-52.

Еще задолго до появления этих танков на поле боя наши командиры учили подчиненных бить по слабым местам:

- Левый борт спереди - самая желанная цель на «теле» для ПТРК.

- целиться также можно в довольно большую «маску» орудия (танк, скорее всего, останется на ходу, но пушка с высокой вероятностью перестанет стрелять).

- Уязвим и огромный прицел наводчика.

- А еще топливные баки окружают танкистов от лба до кормы (что делает весьма вероятным возгорание).

Но шапкозакидательства быть не должно. "Леопард" - оружие грозное. Правда, учитывая качество обучения украинских экипажей и его уязвимые места, поставки этих машин на Украину вряд ли кардинально изменят ситуацию на поле боя.

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