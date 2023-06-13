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НовостиПолитика13 июня 2023 17:45

Путин: сжегший Коран мужчина будет отбывать наказание в мусульманском регионе РФ

Ранее данное уголовное дело было передано в Следственный комитет Чечни
Екатерина КОСОБОКОВА
Путин: сжегший Коран мужчина будет отбывать наказание в мусульманском регионе РФ

Путин: сжегший Коран мужчина будет отбывать наказание в мусульманском регионе РФ

Фото: REUTERS

Мужчина, который ранее сжег Коран напротив мечети в Волгограде, будет отбывать наказание в колонии, расположенной в одном из мусульманских регионов России. Об этом во вторник, 13 июня, заявил президент страны Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что уголовное дело в отношении мужчины, который сжег Коран, уже передано в Следственный комитет Чечни.

«И отбывать наказание будет в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов РФ с преимущественно мусульманским населением», - отметил российский лидер на встрече с военными корреспондентами.

Напомним, ранее стало известно о задержании Никиты Журавля, который сжег Коран напротив мечети в Волгограде. Тогда мужчина признался, что работал по указаниям Службы безопасности Украины, заявив, что целью его действий было разжигание розни «между христианами и мусульманами».

Как писал сайт KP.RU, позже появилось сообщение о том, что данная провокация была организована при поддержке спецслужб США.