Пентагон выделит Украине новый крупный пакет военной помощи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация Джо Байдена на фоне потерь западной бронетехники в зоне проведения специальной военной операции выделит Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 325 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.

В сороковой транш войдут американские боевые машины пехоты Bradley в количестве 15 штук и 10 бронетранспортеров Stryker.

Кроме того, США поставят киевскому режиму боеприпасы для ЗРК NASAMS, переносные ЗРК Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также ракеты для HIMARS, свыше 22 миллионов патронов, гранаты, взрывчатку и защищенные системы связи.

Напомним, президент России Владимир Путин, комментируя успехи российской армии в зоне СВО, отметил, что американские Bradley и немецкие танки Leopard "прекрасно горят, как и предполагалось".

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что очередной пакет военной помощи Киеву от США демонстрирует нежелание американской стороны прийти к мирному решению конфликта.