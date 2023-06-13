Захарова обеспокоена призывами расширить географию складирования бомб США в ЕС Фото: REUTERS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила озабоченность по поводу призывов к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе.

Она пояснила, что в МИД РФ обратили внимание на критические замечания представителя Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисии Сандрес-Закре, касающиеся деятельности США в области ядерных вооружений, а именно развертывания более сотни ядерных боеголовок в ряде европейских стран.

«Не могут не вызывать озабоченность и звучавшие в последнее время призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе с продвижением соответствующего потенциала к рубежам Союзного государства России и Белоруссии», - добавила официальный представитель МИД.

Ранее Сандерс-Закре заявила, что США тайно разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах, расположенных в пяти странах Европы. Представитель ICAN уточнила, что речь идет о Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии. Она добавила, что в организации крайне обеспокоены происходящим.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что «некоторые деятели» в Вашингтоне задумываются о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов.