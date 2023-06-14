Politico: главком ВСУ Залужный мог руководить взрывами на «Северных потоках»

Издание Politico допустило, что операцией по подрыву "Северных потоков" руководил лично главком ВСУ Валерий Залужный. Фото: REUTERS

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный мог лично принимать участие в подготовке взрывов на «Северных потоках» и даже руководить этой операцией. Такую версию озвучило европейское издание Politico.

В публикации говорится, что Залужный руководил командой водолазов на небольшой яхте.

Напомним, ранее сразу в нескольких ведущих западных изданиях практически синхронно появились сообщения и тексты, которые должны уверить, в первую очередь, сам Запад в том, что диверсию на «Северных потоках» на очень серьезной глубине провели украинские специалисты диверсионной войны. В частности, речь идет о военных водолазах. Подробности здесь на KP.RU.

Также газета The Washington Post, ссылаясь на сведения из слитых в Сеть документов, написала о том, что США знали о планах Украины по подрыву «Северных потоков» за три месяца до инцидента.