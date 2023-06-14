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НовостиПолитика13 июня 2023 21:54

Politico: главком ВСУ Залужный мог руководить взрывами на «Северных потоках»

Европейское издание Politico допустило участие украинского генерала Залужного в организации взрывов на «Северных потоках» в 2022 году
Мария ПАВЛОВА
Издание Politico допустило, что операцией по подрыву "Северных потоков" руководил лично главком ВСУ Валерий Залужный.

Издание Politico допустило, что операцией по подрыву "Северных потоков" руководил лично главком ВСУ Валерий Залужный.

Фото: REUTERS

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный мог лично принимать участие в подготовке взрывов на «Северных потоках» и даже руководить этой операцией. Такую версию озвучило европейское издание Politico.

В публикации говорится, что Залужный руководил командой водолазов на небольшой яхте.

Напомним, ранее сразу в нескольких ведущих западных изданиях практически синхронно появились сообщения и тексты, которые должны уверить, в первую очередь, сам Запад в том, что диверсию на «Северных потоках» на очень серьезной глубине провели украинские специалисты диверсионной войны. В частности, речь идет о военных водолазах. Подробности здесь на KP.RU.

Также газета The Washington Post, ссылаясь на сведения из слитых в Сеть документов, написала о том, что США знали о планах Украины по подрыву «Северных потоков» за три месяца до инцидента.