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НовостиОбщество13 июня 2023 22:33

В «Росэнергоатоме» заявили о полном обеспечении ядерной безопасности Запорожской АЭС

Советник Карчаа: ядерная безопасность на ЗАЭС будет обеспечена в полном объеме
Мария ПАВЛОВА
В "Росэнергоатоме" заявили о полном обеспечении ядерной безопасности на ЗАЭС.

В "Росэнергоатоме" заявили о полном обеспечении ядерной безопасности на ЗАЭС.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне ситуации с разрушением плотины Каховской ГЭС на Запорожской АЭС будет в полном объеме обеспечена ядерная безопасность. Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Мы можем достаточно уверенно говорить о том, что ядерная безопасность на Запорожской атомной электростанции будет обеспечена в полном объеме», - сказал Карчаа во вторник 13 июня в эфире телеканала «Россия-24».

Советник гендиректора назвал украинский режим «источником зла для ядерной безопасности».

«Угроза исходит с той стороны Днепра. Не будет этой угрозы - со всем остальным мы справимся, и ядерная безопасность будет обеспечена», - резюмировал он.

Напомним, агентство МАГАТЭ заявило, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) по-прежнему продолжает забор воды из Каховского водохранилища.

Ранее Карчаа назвал стабильно напряженной обстановку вокруг Запорожской АЭС.