В "Росэнергоатоме" назвали стабильно напряженной обстановку вокруг Запорожской АЭС

Запорожская Атомная электростанция расположена на берегу Днепра в городе Энергодаре Фото: REUTERS

Обстановка вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС) и Энергодара оценивается как стабильно напряженная. Такое заявление сделал советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Глава концерна сообщил, что "по ту сторону Днепра" была зафиксирована концентрация живой силы и техники противника.

"Идет демонстрация наращивания силы. Мы за всё это время привыкли ко всему. Ситуация контролируется, мы готовы к любым действиям врага", - отметил Карчаа в эфире телеканала "Россия 24", добавив, что силы Росгвардии, охраняющие периметр Запорожской АЭС, находятся "в состоянии максимальной функциональности".

Ранее Карчаа заявил, что частичное разрушение плотины на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) не отразится на работе ЗАЭС, так как система охлаждения находится вне зоны риска.

Напомним, утром 6 июня стало известно о частичном разрушении Каховской ГЭС в результате ночных обстрелов. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев возложил ответственность на происходящее на украинские власти, отметив, что сейчас ремонт ГЭС невозможен.