Рогов: наступательная активность ВСУ в Запорожской области снизилась из-за погоды Фото: Александр КОЦ

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинская армия снизила наступательную активность в Запорожской области из-за дождей.

“На Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках проливные и затяжные дожди. Как следствие - снижение активности в наступательных действиях противника”, — написал Рогов у себя в телеграм-канале.

При этом, по его словам, противник продолжает артиллерийские обстрелы первой, второй и третьей линии обороны российской армии, а также значительно увеличил присутствие систем радиоэлектронной борьбы на данном участке линии соприкосновения.

“Враг пытается глушить связь и перехватывать управление нашими БПЛА”, — отметил Рогов.

Напомним, Британское издание The Telegraph отмечало, что авангард ВСУ состоит из танков Leopard, которые не подходят для движения по большому болоту, образовавшемуся из-за обильных дождей на востоке и юге Украины, снова лишивших ВСУ возможности проводить наступательные действия.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко недавно сообщил, что из-за больших потерь в попытках провести наступление украинская армия уже потеряла инициативу на одном из направлений и перешла в оборону.

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