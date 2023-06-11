Telegraph: танки Leopard не подходят для движения по большому болоту, образовавшемуся из-за обильных дождей на востоке и юге Украины Фото: ru.wikipedia.org

Британское издание The Telegraph сообщило, что украинская армия снова лишилась возможности проводить попытки контрнаступления из-за погодных условий.

“Сильный дождь мешает контрнаступлению Киева. Говорят, что проливной дождь превратил землю юга Украины в грязь и замедлил украинское контрнаступление”, — отметил журналист Джеймс Килнер.

По его словам, авангард ВСУ состоит из западных танков Leopard, которые не подходят для движения по большому болоту, образовавшемуся из-за обильных дождей на востоке и юге Украины.

Напомним, недавно издание Wall Street Journal сообщило, что бойцы украинской армии после начала контрнаступления стали жаловаться на недостаточную подготовку своих командиров, а также на качество техники НАТО, которая не очень подходит для активного наступления в климатических условиях Украины.

При этом Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что украинская армия с 4 мая все же пытается начать обещанное контрнаступление и за три дня с 4 по 6 мая потеряла во время этих попыток до 3715 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.

Подполковник ВС США Дэниел Дэвис предупреждал, что украинская армия даже теоретически не способна вытеснить российские войска с уже занятых позиций, несмотря на смелые заявления президента Владимира Зеленского.