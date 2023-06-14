Первый беспилотный “Камаз” выехал из Петербурга в Москву по трассе М-11

По трассе М-11 из Петербурга в Москву 14 июня выехал первый беспилотный “Камаз” Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Беспилотные грузовые автомобили "Камаз" 14 июня впервые выехали на дороги общего пользования.

"Беспилотные грузовики "Камаз" впервые появились на российских дорогах общего пользования — на трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву", — сообщил корреспондент РИА Новости.

Сайт KP.RU рассказывал, что именно из Северной столицы в Москву по трассе М-11 в свой первый рейс отправится беспилотный грузовик. Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что это будут серийные автомобили “КамАЗ”, дополненные интеллектуальной системой автономного управления, состоящей из многочисленных датчиков, видеокамер, радаров. По его словам, подобные системы позволяют не только анализировать и отслеживать ситуацию вокруг автомобиля, но и получать информацию из системы управления дорогой, и даже информацию метеостанций, расположенных на трассе.

Замглавы Минтранса России, председатель набсовета ассоциации “Цифровой транспорт и логистика” (ЦТЛ) Кирилл Богданов и директор ЦТЛ Антон Замков еще в 2021 году отмечали, что весь мир движется в сторону беспилотного транспорта. Россия здесь не исключение, а новые технологии позволят сделать перевозки более безопасными и экономичными как для бизнеса, так и для граждан.