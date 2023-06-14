Джонни Депп отдаст выигранные в суде у бывшей жены деньги на благотворительность Фото: EAST NEWS

Известный голливудский актер Джонни Депп отдаст выигранные в суде у бывший супруги Эмбер Херд деньги на благотворительность. Об этом сообщает People, ссылаясь на собственные источники.

Как известно, речь идет о миллионе долларов, которые актеру в качестве компенсации выплатила экс-возлюбленная. Издание сообщает, что Депп передаст полученные средства благотворительным организациям. На счету у каждой окажется по 200 тысяч долларов.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд расстались в 2016 году, однако точку в их конфликте суд поставил только в 2022 году. Бывшие супруги обвиняли друг друга в физическом и эмоциональном насилии, из-за чего протяжении трех лет у Деппа шли длительные судебные разбирательства с бывшей супругой.

В итоге, в июне 2022 года присяжные поддержали Деппа и удовлетворили его обвинение Херд в клевете. Эмбер выпускала статью, в которой она называла себя жертвой домашнего насилия.