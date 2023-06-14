Минобороны РФ: с начала наступления ВСУ потеряли более 7,5 тысячи бойцов Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что с начала полномасштабных наступательных действий украинская армия только в боях на линии соприкосновения потеряла около 7,5 тысячи бойцов убитыми и ранеными.

“Всего с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории”, — сообщили в телеграм-канале Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что ночью 14 июня был нанесен очередной групповой ракетный удар по местам дислокации иностранных наемников ВСУ, а также складам боеприпасов и военной техники украинской армии.

Напомним, недавно Минобороны России сообщило о ликвидации пункта дислокации иностранных наемников в Харьковской области, а также об уничтожении складов боеприпасов "иностранного легиона" в Черниговской и Харьковской областях.

Бывший офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро отмечал, что украинская армия не готова к наступлению, поскольку Россия постоянно срывает планы командования ВСУ точными ударами по пунктам сосредоточения вооружения от партнеров Киева.