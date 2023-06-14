Пушилин заявил, что ВСУ уже столкнулись с серьезными проблемами при наступлении

Пушилин: ВСУ уже столкнулись с серьезными проблемами при наступлении Фото: REUTERS

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия столкнулась с серьезными проблемами во время попыток начать масштабное наступление на Донецком направлении. При этом, по его словам, дальнейшее развитие событий зависит от множества факторов.

“Здесь трудно строить прогнозы. Зависит от ряда факторов, и я говорю не про действия или желание украинского режима, я говорю про отправку техники и другой помощи от стран Запада. Насколько долго они будут помогать, насколько они смогут оперативно закрывать те проблемы”, — сказал врио главы ДНР.

Напомним, Министерство обороны России сообщило, что с начала полномасштабных наступательных действий украинская армия только в боях на линии соприкосновения потеряла около 7,5 тысячи бойцов убитыми и ранеными. В ведомстве подчеркнули, что ВСУ несут серьезные потери и в результате точных ракетных ударов авиации и флота ВС РФ по глубоким тылам Киева.

Бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак предупредил командование ВСУ, что ответный удар российской армии представляет для них огромную угрозу, гораздо большую, чем линия обороны. По его мнению, Киев совершил ошибку, отправив значительные резервы на штурм линии обороны российской армии в Запорожской области, а ВС России приготовили для ВСУ серьезную ловушку в виде контратаки.