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НовостиПроисшествия14 июня 2023 13:42

Сальдо: разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению

Врио главы Херсонской области отметил, что задача выработки электроэнергии сейчас не актуальна
Дарья ЧИПУРНАЯ
Разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению

Разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), поврежденная в результате атаки украинских военных в ночь на 6 июня, подлежит восстановлению.

"Как только выровняется вода, мы проведем замеры. Плотина на Каховской ГЭС восстановлению подлежит", - сообщил Сальдо журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Сальдо добавил, что сейчас задача выработки электроэнергии не актуальна.

Ранее врио губернатора Херсонской области отметил, что катастрофа на ГЭС была пережита с минимальными потерями.

Напомним, что украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня, что привело к разрушению дамбы и подтоплению близлежащих населенных пунктов в Херсонской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что украинская сторона целенаправленно атаковала ГЭС ракетами HIMARS.