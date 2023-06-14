Сальдо: разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению

Разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), поврежденная в результате атаки украинских военных в ночь на 6 июня, подлежит восстановлению.

"Как только выровняется вода, мы проведем замеры. Плотина на Каховской ГЭС восстановлению подлежит", - сообщил Сальдо журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Сальдо добавил, что сейчас задача выработки электроэнергии не актуальна.

Ранее врио губернатора Херсонской области отметил, что катастрофа на ГЭС была пережита с минимальными потерями.

Напомним, что украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня, что привело к разрушению дамбы и подтоплению близлежащих населенных пунктов в Херсонской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что украинская сторона целенаправленно атаковала ГЭС ракетами HIMARS.