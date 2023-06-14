Сальдо: Херсонская область пережила катастрофу на ГЭС с минимальными потерями

Сальдо: Херсонская область пережила наводнение от разрушения Каховской ГЭС с минимальными жертвами Фото: REUTERS

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что регион смог с минимальными потерями пережить наводнение, вызванное разрушением плотины Каховской ГЭС. По его словам, пострадавшие в результате потопа территории будут полностью восстановлены.

“Это заслуга всех участников ликвидации и проявление силы русского духа!” — отметил Сальдо. По его словам, президент России Владимир Путин уже дал согласие на привлечение войск РХБЗ к обеспечению санитарной и экологической безопасности региона сразу после схода воды.

“Уверен, что и эта задача будет решена в кратчайшие сроки. Подтопленные территории будут полностью восстановлены”, — резюмировал врио главы региона.

Напомним, 6 июня, после ночных обстрелов со стороны Украины плотина Каховской ГЭС в Херсонской области частично разрушилась, что привело к неконтролируемому сбросу воды и наводнению в нескольких населенных пунктах недалеко от реки Днепр.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в результате этой катастрофы по меньше мере 17 человек погибло, а также был нанесен ущерб школам, детсадам и объектам здравоохранения в регионе на сумму более 10 миллиардов рублей.