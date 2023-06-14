WP: Запад вынудит Киев начать мирные переговоры при провале наступления ВСУ

WP: Запад вынудит Киев начать переговоры при провале наступления ВСУ Фото: REUTERS

Издание The Washington Post заявило, что союзники Киева начнут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам в случае провала наступления ВСУ.

“Эксперты и официальные лица в Пентагоне говорят, что поддержка конфликта выявила сложности с производством в оборонной сфере, а также обострившуюся из-за пандемии нехватку снабжения и рабочей силы”, — сообщили авторы статьи.

По их мнению, в преддверии выборов президента США действующей власти необходимо доказать правильность поддержки Киева серьезными успехами ВСУ на поле боя. В противном случае, считают авторы, администрация Байдена подвергнется еще большей критике, что может лишить Украину шансов на вступление в НАТО и Евросоюз.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что с начала полномасштабных наступательных действий 4 июня украинская армия только в боях на линии соприкосновения потеряла около 7,5 тысячи бойцов убитыми и ранеными. В ведомстве отметили, что в это число не входят потери от ракетных ударов авиации и флота России по глубоким тылам противника.

При этом, по словам президента России Владимира Путина, украинская армия нигде не смогла добиться значительного успеха, несмотря на почти “катастрофичные” потери личного состава.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что нынешнее наступление ВСУ приведет к окончательному разгрому оставшихся вооруженных сил в стране. По его словам, после разгрома украинской армии у России не останется помех в продвижении по территории Украины.