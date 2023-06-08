Полковник Макгрегор: наступление ВСУ может привести к потере контроля Киева над Одессой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что контрнаступление ВСУ приведет к окончательному разгрому оставшихся вооруженных сил в стране. По его словам, после разгрома украинской армии у России не останется помех в продвижении по территории Украины.

“Вопрос стоит не в том, что будет после так называемого контрнаступление, а в том, что останется от Украины после него. Когда Россия начнет свое продвижение, то ее силы спокойно пройдут без задержек по всей территории восточнее Днепра и <…> дойдут до Одессы”, — рассказал он в эфире канала Judging Freedom.

Также он отметил, что предыдущие попытки ВСУ начать контрнаступление стали для украинской армии “настоящей катастрофой” и показали высочайший уровень вооруженных сил России, оборону которых Киеву, по мнению Макгрегора, не пробить.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия за три дня попыток провести ожидаемое контрнаступление потеряла до 3715 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.

При этом издание The Telegraph еще до начала контрнаступления отмечало, что украинская армия испытывает острую нехватку личного состава.

Бывший офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро также считает, что украинская армия не готова к контрнаступлению, поскольку ВС России постоянно срывают планы командования ударами по пунктам сосредоточения западной техники ВСУ.