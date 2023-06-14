Госдума приняла в первом чтении закон о запрете операций по смене пола Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Государственной думе Российской Федерации в первом чтении приняли закон о запрете смены пола. Об этом стало известно из документа, размещенного в думской электронной базе.

Отмечается, что законопроект предусматривает запрет смены пола путем проведения операции, а также изменение пола в государственных документах без проведения операций.

Напомним, что ранее KP.RU рассказывал о внесении этого законопроекта в Государственную думу. Сообщалось, что авторами данной инициативы выступило почти 400 парламентариев. В законе предусматривается исключение для врожденных аномалий у детей.

Также в пояснении к законопроекту говорится, что врачебное вмешательство будет возможно только по решению специальной комиссии, в которой будет больше одного врача.

При этом отмену возможности смены пола в документах подготовил Минюст России, а подобная мера станет одним из шагов по укреплению семейных ценностей в российском законодательстве.