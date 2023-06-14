Богомаз: два человека пострадали при обстреле Брянской области со стороны ВСУ

ВСУ обстреляли Брянскую область Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

Деревня Грудская в Севском районе Брянской области подверглась минометному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В результате минометного обстрела пострадали два человека, их доставили в районную больницу.

Отметим, что деревня Грудская расположена на юго-востоке Брянской области, в 1,5 км от украинской границы.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что украинские боевики поджигают леса на границе Брянской области, в приграничье Сумской области. В конце мая брянский губернатор Богомаз опроверг информацию о том, что украинские диверсанты предприняли попытку проникнуть на российскую территорию в Климовском районе.

Кроме того, в середине мая в населенном пункте Клинцы Брянской области российская система ПВО сбила украинский беспилотник, пострадавших нет.

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