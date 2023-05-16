В Клинцах Брянской области ПВО сбили украинский беспилотник

Российские ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в населенном пункте Клинцы Брянской области. Об этом сообщил во вторник 16 мая губернатор Александр Богомаз.

«Сегодня системой ПВО Вооруженных сил РФ в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Поврежден балкон жилого дома», - написал Богомаз в Telegram, добавив, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили два минометных расчета ВСУ. Это произошло на Краснолиманском направлении, были задействованы авиация и артиллерия.

Также сообщалось, что российские военные нанесли удар по скоплению военнослужащих ВСУ в ближнем тылу в районе Орехова в Запорожской области. Об этом рассказал во вторник 16 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Речь идет о массированном артиллерийском ударе.

Ранее российский военный рассказал, как собака Альба помогла обнаружить технику ВСУ.