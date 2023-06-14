Врио главы Запорожской области Балицкий назвал неэффективным наступление ВСУ

Врио губернатора Запорожской области Балицкий рассказал о неэффективности украинского наступления. Фото: REUTERS

Украинские вооруженные силы в начале наступления действуют неэффективно и несут большие потери. Об этом рассказал в среду 14 июня врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По словам Балицкого, из ста танков, вышедших из Степногорска, до Васильевского направления дошли только 26 благодаря работе российской артиллерии и авиации. Врио губернатора назвал «абсолютную неслаженность действий» одной из характерных черт ВСУ.

«Начали они очень некачественно и неэффективно, и это нас очень порадовало», - сказал Балицкий РИА Новости на полях ПМЭФ-2023.

Также Балицкий рассказал о невысокой мотивации украинских военных и их отказах идти в бой.

«Мы слышали их радиообмены. Мы на их частотах тоже работаем. Очень неубедительно, очень нерешительно вели себя, не хотели идти в наступление, вплоть до слез», - рассказал он.

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