Военная спецоперация на Украине 14 июня 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 июня 2023 года.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия потеряла инициативу на Купянском направлении и перешла к обороне.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская армия нанесла упреждающие удары по группировкам ВСУ на запорожском направлении.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинская армия стягивает дополнительные резервы к линии соприкосновения в Запорожской области.

Военные подразделений группировки «Восток» Вооруженных сил (ВС) России захватили в ходе боевых действий на Запорожском направлении западную технику украинских войск, в том числе немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley.

Видео с захваченными немецкими танками Leopard опубликовало Минобороны России. В ведомстве отметили, что исправность двигателей некоторых машин говорит о бегстве экипажей ВСУ с поле боя.

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на вторник, 13 июня, Воздушно-космические силы (ВСК) России нанесли удар по местам сосредоточения оперативных резервов украинских войск, а также по складу вооружения иностранного производства. Как уточнили в военном ведомстве, все назначенные объекты были поражены.

На Южно-Донецком направлении Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили до 275 бойцов ВСУ, а также четыре танка противника.

Глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник, 13 июня, рассказал о том, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» будут задействованы в работе по предотвращению вылазок украинских диверсионных групп в приграничных районах России.

Президент России Владимир Путин во вторник, 13 июня, во время встречи с военкорами рассказал о том, какими будут дальнейшие шаги РФ в рамках проведения специальной военной операции. Он пояснил, что они будут зависеть от потенциала украинского наступления.