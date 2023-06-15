Полянский: Россия поднимет вопрос о расследовании подрыва «Северных потоков» на заседании Совбеза ООН

Дмитрий Полянский заявил, что Россия поднимет вопрос о расследовании взрывов на "Северных потоках" на Совбезе ООН. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия намерена поднять вопрос о расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» на Совете безопасности ООН. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«15 июня Постпредство России при ООН в ходе закрытых консультаций членов СБ ООН поднимет вопрос о расследовании подрыва «Северных потоков», - написал Полянский в своем Telegram-канале в среду 14 июня, добавив, что после обсуждений планируется краткое общение с журналистами, аккредитованными при ООН.

Напомним, европейское издание Politico озвучило версию о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный мог лично принимать участие в подготовке взрывов на «Северных потоках» и даже руководить этой операцией.

Ранее сразу в нескольких ведущих западных изданиях практически синхронно появились сообщения и тексты, которые должны уверить, в первую очередь, сам Запад в том, что диверсию на «Северных потоках» на очень серьезной глубине провели украинские специалисты диверсионной войны. В частности, речь идет о военных водолазах. Подробности здесь на KP.RU.