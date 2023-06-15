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НовостиПолитика15 июня 2023 1:06

Американский эксперт Пайн допустил, что США вынудят Зеленского признать территориальные изменения

Советник кандидата на пост президента США предложил план урегулирования украинского конфликта
Мария ПАВЛОВА
Эксперт из США допустил, что Вашингтон может принудить Киев к урегулированию конфликта и признанию территориальных изменений.

Эксперт из США допустил, что Вашингтон может принудить Киев к урегулированию конфликта и признанию территориальных изменений.

Фото: REUTERS

Вашингтон может заставить Украину пойти на мирные переговоры и признание территориальных изменений. Такое развитие событий допустил советник кандидата на пост президента США на праймериз Республиканской партии Вивека Рамасвами Дэвид Пайн.

«США должны обратиться к Украине и заявить, что план принят и его реализация запущена. Мы также прекратили бы оказывать киевскому режиму военную помощь», - сказал Пайн в интервью изданию My l Polska.

По мнению Пайна, который ранее был экспертом Пентагона, Зеленский не сможет продолжать противостояние с Россией без военной и финансовой поддержки Запада и Киев будет вынужден признать территориальные изменения. Советник добавил, что у США и НАТО нет причин для продолжения вражды с Москвой.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен допустил, что военные формирования альянса могут быть отправлены на Украину, если на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе Киев не получит от государств-членов альянса реальных гарантий безопасности.

В то же время глава Военного штаба ЕС Блежан назвал невозможным введение войск НАТО на территорию Украины

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