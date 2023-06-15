Американский эксперт Пайн допустил, что США вынудят Зеленского признать территориальные изменения

Эксперт из США допустил, что Вашингтон может принудить Киев к урегулированию конфликта и признанию территориальных изменений. Фото: REUTERS

Вашингтон может заставить Украину пойти на мирные переговоры и признание территориальных изменений. Такое развитие событий допустил советник кандидата на пост президента США на праймериз Республиканской партии Вивека Рамасвами Дэвид Пайн.

«США должны обратиться к Украине и заявить, что план принят и его реализация запущена. Мы также прекратили бы оказывать киевскому режиму военную помощь», - сказал Пайн в интервью изданию My l Polska.

По мнению Пайна, который ранее был экспертом Пентагона, Зеленский не сможет продолжать противостояние с Россией без военной и финансовой поддержки Запада и Киев будет вынужден признать территориальные изменения. Советник добавил, что у США и НАТО нет причин для продолжения вражды с Москвой.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен допустил, что военные формирования альянса могут быть отправлены на Украину, если на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе Киев не получит от государств-членов альянса реальных гарантий безопасности.

В то же время глава Военного штаба ЕС Блежан назвал невозможным введение войск НАТО на территорию Украины

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