Военная спецоперация на Украине 15 июня 2023: прямая онлайн-трансляция

Российские военные проводят на Украине спецоперацию Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 июня 2023 года.

В Минобороны РФ заявили, что с начала наступления ВСУ потеряли более 7,5 тысячи бойцов. В ведомстве отметили, что в это число не входят потери от ракетных ударов по тылам ВСУ.

Деревня Грудская в Севском районе Брянской области подверглась минометному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате минометного обстрела пострадали два человека, их доставили в районную больницу.

Минобороны РФ рассказало, как российский танк выдержал 14 попаданий из гранатометов противника.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия столкнулась с серьезными проблемами во время попыток начать масштабное наступление на Донецком направлении.

Минобороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило, что за прошедшие сутки на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли более 800 бойцов, а также десятки единиц бронетехники.