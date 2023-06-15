Аксенов: в ночь на 15 июня над Крымом сбито и заглушено 9 беспилотников

Аксенов рассказал об атаке беспилотников на Крым в ночь на 15 июня. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Девять беспилотных летательных аппаратов зафиксировано в ночь на 15 июня над территорией Крыма. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«За сегодняшнюю ночь и утро над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА: 6 аппаратов сбито силами ПВО, 3 заглушено и посажено средствами РЭБ», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Сообщается также, что один из беспилотников сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района. В нескольких домах выбиты стекла, люди не пострадали.

Аксенов призвал жителей Крыма сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее экс-аналитик МИД Японии Сато заявил, что ВСУ не смогут напасть на Крым без вмешательства НАТО и назвал вторжение Украины в Крым «немыслимым».

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