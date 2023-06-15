Экс-аналитик МИД Японии заявил, что ВСУ не смогут напасть на Крым без вмешательства НАТО

Аналитик из Японии пришел к выводу, что ВСУ не смогут атаковать Крым без поддержки НАТО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина не сможет осуществить вторжение в Крым без прямого участия североатлантического альянса. К такому выводу пришел бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато.

«С практической точки зрения просто немыслимо представить, чтобы украинская армия напала на Крымский полуостров только своими силами. Для этого потребуется прямое вмешательство сил НАТО, главным образом американских войск», - сказал Сато в в интервью изданию President Online.

Аналитик назвал Киев «всего лишь инструментом» в руках Вашингтона, настоящей целью которого является ослабление Москвы.

Ранее американский эксперт Пайн допустил, что США вынудят Зеленского признать территориальные изменения.

Также бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен допустил, что военные формирования альянса могут быть отправлены на Украину, если на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе Киев не получит от государств-членов альянса реальных гарантий безопасности.

В то же время глава Военного штаба ЕС Блежан назвал невозможным введение войск НАТО на территорию Украины.

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