Reuters: ВСУ рискуют потерять весь наступательный потенциал до прорыва российской обороны Фото: Александр КОЦ

Военный аналитик и старший научный сотрудник Института исследований внешней политики США Роб Ли заявил, что украинская армия в ходе текущего наступления может полностью исчерпать свой атакующий потенциал еще до прорыва первой линии обороны российских военных.

“Риск для ВСУ заключается в том, что, прежде чем они доберутся до этой линии обороны, они столкнутся с большими потерями, и им будет слишком сложно прорвать ее”, — приводит его слова агентство Reuters. Также он подчеркнул, что в сценарии затяжного конфликта на истощение Киев неизбежно проиграет.

При этом, по словам обозревателя Джейми Деттмера, Вашингтон требует от Киева добиться серьезных успехов в предстоящем наступлении для получения дальнейшей военной поддержки, несмотря на то, что российская армия создала очень крепкую линию обороны в новых российских регионах и ВСУ будет крайне сложно добиться серьезного успеха.

Напомним, бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак предупредил командование ВСУ, что ответный удар российской армии представляет для них гораздо большую угрозу, чем первая линия обороны. По мнению Скшипчака, Киев совершил ошибку, отправив значительные резервы на штурм линии обороны российской армии в Запорожской области, не учитывая возможности ВС РФ контратаковать.