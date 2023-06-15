Politico: США потребовали от Украины крупных успехов в наступлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель Джейми Деттмер заявил, что Белый дом непублично требует от Киева добиться серьезных успехов в предстоящем наступлении для получения дальнейшей военной поддержки.

“<...> несмотря на публичные обещания поддерживать Украину “столько, сколько потребуется”, ранее в этом году официальные лица Вашингтона предупредили своих коллег в Киеве, что им необходимо в ближайшее время добиться крупных успехов на поле боя”, — отметил Деттмер в статье для издания Politico.

При этом, по словам журналиста, в Киеве просят не завышать ожидания от предстоящего наступления, поскольку недостижение конкретных результатов может разрушить надежды западных партнеров. Также он отметил, что российская армия создала очень крепкую линию обороны в новых российских регионах, поэтому ВСУ будет крайне сложно добиться серьезного успеха.

По данным Минобороны РФ, с начала полномасштабных наступательных действий 4 июня ВСУ менее чем за две недели боев только на линии соприкосновения потеряли около 7,5 тысячи бойцов убитыми и ранеными.

Президент России Владимир Путин отмечал, что наступление Киева началось ещё 4 июня и продолжается до сих пор, однако ВСУ нигде не смогли добиться значительного успеха, несмотря на почти “катастрофические” потери в живой силе и технике.

Напомним, ранее Издание The Washington Post также заявило, что Вашингтон начнет подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам в случае провала наступления ВСУ, поскольку в преддверии выборов президента США действующей власти необходимо доказать правильность поддержки Киева серьезными успехами украинской армии на поле боя.

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