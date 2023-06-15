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НовостиПолитика15 июня 2023 10:22

ЦИК России назначил выборы в новых регионах страны на 10 сентября

Выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут в единый день голосования
Екатерина КОСОБОКОВА

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Центральная избирательная комиссия России в четверг, 15 июня, провела заседание, на котором приняла решение о проведении выборов в новых регионах страны.

Так, ЦИК РФ назначил проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях на 10 сентября. Таким образом, они пройдут в единый день голосования.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает проведение выборов в регионах, где введено военное положение. Соответствующий документ опубликован в конце мая на портале правовой информации. Отмечалось, что новым законом разрешается проведение выборов и референдумов на территориях в период военного положения, но после согласования с ЦИК, Минобороны и ФСБ.

Напомним, необходимость принятия такого закона ранее объяснял председатель профильного комитета нижней палаты федерального парламента Павел Крашенинников. До принятия нового закона нельзя было проводить голосование в тех регионах, где действует военное положение. В то же время в Донецкой, Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях осенью этого года планируются выборы, но там действует военное положение.