Путин подписал закон о выборах в регионах с введенным военным положением Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает проведение выборов в регионах, где введено военное положение. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 29 мая, на портале правовой информации.

По новому закону, проведение выборов и референдумов на территориях в период военного положения станет возможным после согласования с Центральной избирательной комиссией РФ, Министерством обороны и Федеральной службой безопасности России.

Сайт KP.RU ранее писал, что согласно документу, высшее должностное лицо региона, в котором действует военное положение, сможет направить в ЦИК РФ предложение о проведении голосования. Избирательная комиссия, в свою очередь, после консультаций с Минобороны и ФСБ России, должна будет принять решение о назначении выборов, либо отклонить заявку главы территории.

Ранее закон был одобрен депутатами Государственной думы и членами Совета федерации России.

Напомним, необходимость принятия такого закона ранее объяснял председатель профильного комитета нижней палаты федерального парламента Павел Крашенинников. По его словам, согласно действующему законодательству, голосование нельзя проводить в тех регионах, где действует военное положение. В то же время в Донецкой, Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях осенью этого года планируются выборы, но там действует военное положение.