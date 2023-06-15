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НовостиПолитика15 июня 2023 10:30

Newsweek: аналитик Лэтэм назвал бредом возможность победы ВСУ на поле боя

Он отметил, что ВСУ находятся не в том состоянии, чтобы прорвать подготовленную оборону российской армии
Сергей ЧИКОВ
Newsweek: аналитик Лэтэм назвал “бредовой” веру в возможность победы ВСУ на поле боя

Newsweek: аналитик Лэтэм назвал “бредовой” веру в возможность победы ВСУ на поле боя

Фото: Александр КОЦ

Военный эксперт Эндрю Лэтэм заявил, что ожидаемое наступление ВСУ не принесет Киеву значительных успехов.

“Учитывая приготовления российской армии и состояние вооруженных сил Украины, я считаю веру многих в решающую победу Киева на поле боя в лучшем случае неуместной, а в худшем — бредовой”, — приводят слова Лэтэма в статье издания Newsweek.

Также издание приводит слова директора программы изучения России в Центре военно-морского анализа в Вирджинии Майкла Кофмана, который отмечает отсутствие значительных достижений ВСУ в текущем наступлении.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что наступление ВСУ началось ещё 4 июня и продолжается до сих пор, однако украинская сторона несет почти “катастрофические” потери и нигде не может добиться успехов.

При этом издание The Washington Post считает, что союзники Киева начнут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам в случае провала наступления ВСУ.