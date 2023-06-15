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НовостиПолитика15 июня 2023 10:53

Подоляк утверждает, что ВСУ не начали полноценное наступление, а ведут «тестирование»

По словам Подоляка, удары сейчас наносятся с несколькими целями
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Подоляк утверждает, что ВСУ не начали полноценное наступление, а ведут «тестирование»

Подоляк утверждает, что ВСУ не начали полноценное наступление, а ведут «тестирование»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявляет, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не начали наступление, ведут «тестирование».

«Мы еще не начинали контрнаступление», - заявил он в эфире всеукраинского телемарафона.

Как заявил Подоляк, на данный момент идет «тестирование», а удары наносятся с несколькими целями для того, чтобы уничтожить как можно больше количество российской техники и военных. «При этом постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет», - сказал он.

Напомним, по данным Министерства обороны РФ, с начала полномасштабных наступательных действий 4 июня украинские войска менее чем за две недели боев только на линии соприкосновения потеряли примерно 7,5 тысячи бойцов убитыми и ранеными.

При этом, как писал сайт KP.RU, даже бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор признал, что украинская армия ничего не добилась во время проведения наступления.