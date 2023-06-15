Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина ничего не добилась во время наступления

Эксперт Макгрегор рассказал, почему не стоит придавать значения заявлениям ВСУ об успехах наступления. Фото: REUTERS

ВСУ ничего не добились успеха во время проведения наступления. Так оценил ситуацию бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Никаких успехов не было достигнуто», - сказал эксперт в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Макгрегор отметил, что информация о достигнутых в ходе наступления успехах, которую обнародуют украинские официальные источники, не имеет ценности.

По мнению эксперта, в украинском наступлении «все завязано на возможности добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться дальше для достижения такой важной цели как, как Мелитополь». В то же время события, которые ВСУ преподносят, как свои успехи, как правило, происходят далеко от зоны боевых действий, заявил эксперт.

Тем временем врио главы Запорожской области Балицкий назвал неэффективным наступление ВСУ. Чиновник рассказал, что из ста танков противника до Васильевского направления дошли 26.

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