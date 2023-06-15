NYT: конгресс США находится на грани раскола в вопросе поддержки Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание New York Times сообщило, что консенсус о финансировании украинской армии в конгрессе США находится на грани раскола из-за необходимости сокращать расходы на фоне слишком большого государственного долга.

“Сильный и давний двухпартийный консенсус в конгрессе относительно предоставления огромных сумм для помощи военным усилиям Украины начинает давать трещины”, — отмечают авторы статьи.

Издание отмечает, что представители партии республиканцев все сильнее пытаются ограничить и даже полностью заблокировать новые пакеты военной помощи. При этом некоторые члены конгресса уже уверены, что США обязательно откажутся от дальнейшей поддержки ВСУ.

“Я знаю, что это произойдет, я просто не знаю, когда это произойдет”, — приводит издание слова республиканца Энди Биггса.

Напомним, издание The Washington Post отмечало, что Вашингтон может начать подталкивать Владимира Зеленского к мирным переговорам в случае провала наступления ВСУ, поскольку победы на поле боя необходимо для оправдания финансирования украинской армии.

При этом, по словам военного эксперта Эндрю Лэтэма, учитывая приготовления российской армии и состояние вооруженных сил Украины, вера многих в решающую победу Киева на поле боя в лучшем случае является неуместной, а в худшем — “бредовой”.