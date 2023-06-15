Путин планирует посетить Турцию с визитом по приглашению Эрдогана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин планирует посетить с визитом Турцию. Он ответил на соответствующее приглашение главы республики Реджепа Таийпа Эрдогана. Об этом проинформировал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Президент Турции подтвердил свое приглашение нашему президенту посетить Турцию. Планы есть», - цитирует Ушакова «Интерфакс».

Однако, по его словам, конкретные сроки поездки российского лидера в республику пока не обсуждались.

Напомним, ранее журналист турецкой газеты Hurriyet Ханде Фырат заявила, что глава российского государства посетит с визитом Турцию. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Эрдогана договорились о том, что между ними в обозримом будущем состоится двусторонняя встреча. В то же время, как уточнял пресс-секретарь российского лидера, время и место пока не определено.

Как писал ранее сайт KP.RU, Путин также провел телефонный разговор с Эдоганом после переизбрания последнего на пост президента. Глава российского государства подчеркнул высокий вклад турецкого коллеги в развитие отношений между двумя странами. Эрдоган, в свою очередь, подтвердил, что настроен на дальнейшую совместную работу.