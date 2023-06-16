Российские бойцы получили по 200 тысяч рублей за уничтожение шести беспилотных катеров ВСУ

Военные, уничтожившие шесть беспилотных катеров ВСУ, получили по 200 тысяч рублей : Кадр видео Минобороны с уничтожением одного из таких катеров

Минобороны России сообщило, что бойцы ВМФ за уничтожение украинских атакующих наводных беспилотников ВСУ, атаковавших российские военные корабли и гражданскую инфраструктуру в Крыму, получили награду по 200 тысяч рублей.

“Военнослужащие ВМФ России, чьими грамотными и оперативными действиями были уничтожены 6 украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму, получили по 200 тысяч рублей”, — отметили в телеграм-канале ведомства.

Напомним, ночью 11 июня Киев безуспешно пытался атаковать надводными беспилотниками корабль “Приазовье” Черноморского флота России, стоявший на контроле обстановки на маршрутах российских газопроводов в юго-восточной части Черного моря.

24 мая таким же образом украинская армия безуспешно пыталась атаковать корабль “Иван Хурс” Черноморского флота, выполнявший те же задачи по обеспечению безопасности на российских газопроводах в исключительной экономической зоне Турецкой Республики.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец рассказал, правильно ли мерить рублем подвиги российских военных и напомнил, что в годы Великой Отечественной войны страна также стимулировала солдат и офицеров – платила премии за немецкие “Тигры” и “Мессершмиты”.