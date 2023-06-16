Российские бойцы получили по 300 тысяч рублей за уничтожение “Точек-У” и HIMARS

Российские бойцы получили по 300 тысяч рублей за уничтожение установок “Точка-У” и HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России сообщило, что военнослужащие ВС РФ получили по 300 тысяч рублей за каждую из 15 уничтоженных украинских пусковых установок ТРК “Точка-У” и РСЗО Himars.

“За 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса "Точка-У" и систем залпового огня HIMARS отличившиеся российские военнослужащие получили выплаты по 300 тысяч рублей”, — отметили в телеграм-канале ведомства.

Также в Минобороны отметили, что военнослужащие подразделений ПВО получили по 50 тысяч рублей за успешный перехват 941 ракеты “Точка-У” и систем залпового огня “Ольха”, “Смерч”, “Ураган” и HIMARS, а также за уничтожение 1211 украинских беспилотников средней дальности.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец рассказывал, как российские военные и инженеры приручили доставившие немало проблем в начале спецоперации американские РСЗО HIMARS, а также научились эффективно противодействовать украинским беспилотникам и в целом нанесли удар по престижу техники НАТО.

Напомним, бойцы ВМФ за уничтожение украинских атакующих наводных беспилотников ВСУ, атаковавших российские военные корабли и гражданскую инфраструктуру в Крыму, также получили награду по 200 тысяч рублей.