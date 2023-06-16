Песков: события на Украине связаны с наличием антирусского центра у границ РФ

Песков: причина событий на Украине связана с наличием антирусского центра прямо у границ РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблема кризиса на Украине связана с наличием “антирусского центра” непосредственно у границ Российской Федерации. Также Песков напомнил, что Владимир Путин поддерживает любые идеи, способные привести к решению текущей ситуации на Украине.

Также он отметил, что на предстоящем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин затронет тему спецоперации на Украине.

Напомним, Песков и ранее говорил, что Владимир Путин всегда был и будет готов к любым контактам, которые могут позволить ему добиваться целей России. При этом, по его словам, глава государства готов достигать поставленных целей иными средствами, чем спецоперация на Украине, однако страны Запада не оставили иного выбора.

Песков отметил, что из-за этого переговоры с украинской стороной в Кремле считают бесперспективными, поскольку она является лишь инструментом конфликта в комбинированной войне Запада против России.