Рогов: США поставили Зеленскому задачу показать успехи наступления до саммита НАТО Фото: соцсети

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов считает, что Вашингтон поставил Киеву задачу продемонстрировать успехи в текущем наступлении до саммита НАТО в середине июля.

“США поставили Зеленскому задачу добиться любой ценой успеха в контрнаступлении до саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. У Зеленского осталось чуть больше трех недель…”, — сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, именно это стало причиной того, что киевский режим бросает все резервы на верную смерть. Рогов считает, что Зеленский всеми силами пытается “выслужиться перед западным начальством” и показать способность ВСУ добиваться успехов на поле боя.

При этом бывший генерал-майор украинской армии Сергей Кривонос считает, что из-за просчета Владимира Зеленского линия боевого соприкосновения может оказаться под Киевом. По мнению военного, главнокомандующий ВСУ недооценил российскую армию и неправильно распределил ресурсы для наступления.

Бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак также считает, что Киев отправил слишком много резервов на штурм первой линии обороны ВС РФ, забыв про неизбежный контрудар, который гораздо опаснее для украинской армии.