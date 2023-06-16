Bloomberg: НАТО может отправить Украине устаревшие истребители F-16

Bloomberg: НАТО может отправить Украине устаревшие F-16, которые будет дорого содержать Фото: REUTERS

Агентство Bloomberg заявило, что союзники Киева могут отправить ВСУ устаревшие экземпляры американских истребителей F-16, содержание которых может обойтись Украине в сотни миллионов долларов в год.

“В то время как союзникам удалось сократить первоначальные расходы, предложив самолеты из существующих флотов..., содержание в воздухе этих устаревших F-16 потенциально будет достигать сотни миллионов долларов в год”, — пишут авторы статьи.

Также отмечается, что подобные поставки маловероятно будут осуществлены “вовремя” и тем более смогут как то повлиять на ход конфликта на Украине. Авторы считают, что старых американских самолетов недостаточно для получения преимущества в небе.

Напомним, старший научный сотрудник по оборонной политике в аналитическом центре Heritage Foundation в Вашингтоне Джон Венабл призывал Украину умерить ожидания от получения американских истребителей F-16, поскольку российские системы ПВО способны обнаружить и “отработать” эти самолеты на большом расстоянии, задолго до подхода к российским рубежам.

Издание Military Watch Magazine отмечало, что поставка Украине истребителей F-16 может серьезно ударить по престижу боевой машины, поскольку авиационный парк ВСУ может понести значительные потери как от обстрелов аэродромов, так и в воздушных боях.