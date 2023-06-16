Балицкий: ВСУ не смогли занять ни одного важного пункта на Запорожском направлении

Балицкий заявил, что ВСУ не смогли занять на Запорожском направлении ни одного стратегического пункта Фото: Александр КОЦ

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в ходе активных наступательных действий в регионе украинская армия не смогла прорвать оборону ВС РФ и занять хоть один стратегически важный населенный пункт.

“Последние девять дней противник прилагает попытки прорвать оборону на запорожском направлении. Ни одного стратегически важного населенного пункта мы не отдали”, — написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что противник не считается со своими потерями, при этом российская армия не отказывает себе в возможности “перемалывать” ВСУ в выгодных для себя условиях.

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов считает, что киевский режим бросает все резервы на верную смерть при штурме российской линии обороны, поскольку Вашингтон поставил Киеву задачу продемонстрировать успехи в текущем наступлении до саммита НАТО в середине июля.

При этом генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос считает, что из-за просчета Владимира Зеленского линия боевого соприкосновения может оказаться под Киевом. Кривонос считает, что Зеленский недооценил российскую армию и неправильно распределил ресурсы для наступления, что в конечном итоге приведет к провалу ВСУ в текущем конфликте.