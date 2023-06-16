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НовостиПолитика16 июня 2023 11:18

Балицкий: ВСУ не смогли занять ни одного важного пункта на Запорожском направлении

Он отметил, что в попытках наступления противник не считается со своими потерями
Сергей ЧИКОВ
Балицкий заявил, что ВСУ не смогли занять на Запорожском направлении ни одного стратегического пункта

Балицкий заявил, что ВСУ не смогли занять на Запорожском направлении ни одного стратегического пункта

Фото: Александр КОЦ

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в ходе активных наступательных действий в регионе украинская армия не смогла прорвать оборону ВС РФ и занять хоть один стратегически важный населенный пункт.

“Последние девять дней противник прилагает попытки прорвать оборону на запорожском направлении. Ни одного стратегически важного населенного пункта мы не отдали”, — написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что противник не считается со своими потерями, при этом российская армия не отказывает себе в возможности “перемалывать” ВСУ в выгодных для себя условиях.

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов считает, что киевский режим бросает все резервы на верную смерть при штурме российской линии обороны, поскольку Вашингтон поставил Киеву задачу продемонстрировать успехи в текущем наступлении до саммита НАТО в середине июля.

При этом генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос считает, что из-за просчета Владимира Зеленского линия боевого соприкосновения может оказаться под Киевом. Кривонос считает, что Зеленский недооценил российскую армию и неправильно распределил ресурсы для наступления, что в конечном итоге приведет к провалу ВСУ в текущем конфликте.