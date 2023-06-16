Путин: 1,7 млн россиян вышли из-за черты бедности в 2022 году

Фото: Сергей Бобылев, ТАСС

Более 1,7 миллиона граждан Российской Федерации перешагнули черту бедности в 2022 году, наладив своё финансовое благосостояние. Об этом заявил на полях Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин.

«Из-за черты бедности в России в прошлом году вышли 1,7 миллиона человек», - заявил президент.

Это стало возможным, в том числе, благодаря адресной поддержке граждан. В общих цифрах, за 2022 год уровень бедности, впервые за долгое время, оказался ниже двухзначной отметки, составив 9,8 % - такие цифры привел президент.

Как отметил Путин, хоть для каждого конкретного человека эти цифры могут быть и незначительными - в целом тенденция крайне положительная, и власти РФ будут поддерживать её, чтобы со временем как можно больше граждан выходили из-под черты бедности.

Ранее KP.RU сообщил о том, что выбранная в 2022 году стратегия суверенного развития России сработала.

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